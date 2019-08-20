Мурманчанам, выбирая депутатов, придётся выбрать и проект благоустройства

В сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова всегда многолюдно: уютную и близкую к жилым домам зелёную зону для прогулок выбирают и пожилые люди, и мамы с колясками, и молодёжь. Это один из первых скверов, где появилась современная детская площадка. Теперь пришло время обновить игровое оборудование.

– Работы проводятся в первую очередь для безопасности самых юных мурманчан: новое тартановое покрытие будет соответствовать современным стандартам, также здесь установят большой игровой комплекс, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Время показало, что такие уютные скверы пользуются огромной популярностью, поэтому было принято решение продолжить строительство небольших зеленых зон в микрорайонах. Самое главное, что мурманчане смогут сами решить, какой должна быть эта зона отдыха: нужны ли там скамейки или клумбы, тренажёры, качели или горки.

Вниманию горожан будет представлено 26 зелёных зон, расположенных во всех округах столицы Заполярья.

– Сегодня у нас есть проект благоустройства территории на проспекте Героев-североморцев (от улицы Алексея Хлобыстова до улицы Александра Невского), который предусматривает игровые площадки для детей разных возрастов, необычные скамейки, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Сделать свой выбор можно будет в единый день голосования – 8 сентября на 74 счётных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.

Отметим, за последние годы в областном центре построено 136 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города. В этом году в городе появится ещё 15 площадок.