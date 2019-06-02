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Мурманская область. Арктика02.06.19 08:00

Мурманчане - за комфортный город

В столице Заполярья вчера состоялся первый городской праздник в рамках большого фестиваля «Комфортная городская среда». Мероприятие направлено на привлечение мурманчан к активному образу жизни, экологическое воспитание и популяризацию культурного досуга.

Начался фестиваль с велопробега, который стартовал от памятника мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На площади Пять Углов, в Центральном сквере и в сквере на улице Ленинградской расположилось несколько интерактивных площадок, участниками которых смог стать каждый желающий.

— Мы задумывали праздник таким образом, чтобы каждый мурманчанин смог найти себе занятие по душе. Интересно должно быть и семьям с малышами, и любителям современного искусства, и тем, кто думает об экологии, и творческим людям. Думаю, что нам это удалось, — рассказал директор МАУ МП «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.

Программа фестиваля очень насыщенная: акции по уходу за деревьями, буккроссинг и фримаркет, уличные выступления чтецов и танцоров, спортивный праздник «Родной двор — родной город», соревнования на беговелах, арт-выставка, мастер-классы «Поделки из вторсырья», фотозона «Стрит-арт» и многое другое.

— Комфортная среда это не только парки и скверы, это возможность чем-то заняться, приятно провести время, проявить себя: спеть, потанцевать, проверить свои творческие способности, — отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. — Хочется, чтобы мурманчане знали, что вместе мы можем сделать многое!

Организаторами разработана яркая символика фестиваля, волонтеры одеты в фирменные кепки и накидки, все желающие получили в подарок сувениры. Некоторое новинки продолжат радовать северян и дальше.

— К открытию фестиваля мы установили на площади скейт-площадку, которая будет работать все лето, поделился директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. — Скоро скейт-площадки появятся еще в двух местах — на улице Хлобыстова и возле озера Глубокое. Этим летом нашей спортивной молодежи точно будет, чем заняться.

Завершился праздник концертом городских творческих коллективов и традиционной акцией «Мой мыльный Мурманск».

Сегодняшнее мероприятие — только первое в длинной линейке фестиваля. Мурманчан ждут новые яркие и интересные события с июня по сентябрь.

 

 

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