Мурманчане 30 дней могут наслаждаться «Первозданной Россией»

Сегодня в Мурманске в помещении торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл» открылась фотовыставка «Первозданная Россия». В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора, член Совета Федерации Игорь Чернышенко, председатель областной думы Сергей Дубовой.

Обращаясь к собравшимся, заместитель главы региона отметил, что выставка стала важным культурным событием в череде мероприятий, посвященных Году экологии: «Выставка позволит всем нам ещё раз задуматься о том, как прекрасна наша великая страна, в каком уникальном регионе мы с вами живем, а также о том, что мы сможем передать нашим детям и внукам».

– Выставку с полным правом можно назвать незаурядным и действительно интересным событием в жизни нашей области, – обратился Сергей Дубовой к присутствующим. – Пройдя от одной работы к другой, мы можем за несколько шагов переместиться на тысячи километров. Но намного важнее другое – единое чувство, которое возникает у всех посетителей выставки. Это любовь к Родине.

Парламентарий поблагодарил всех, кто вложил своё творчество, знания, силы и время в организацию и проведение мероприятия, пожелал посетителям ярких и незабываемых впечатлений.

Фотовыставка «Первозданная Россия» – часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства культуры РФ, а также Русского географического общества.

По инициативе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) выставка проходит в регионах присутствия компании. В Мурманске организационную поддержку проекту оказал Мурманский морской торговый порт.