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Мурманская область. Арктика26.08.19 15:01

Мурманчане больше не лишатся квартиры из-за долга по займу

В начале августа в законодательство внесены изменения, защищающие от мошенничества с жильем со стороны недобросовестных кредиторов.

С 1 октября 2019 года выдавать людям кредиты и займы, обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные кредиторы: банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитно-потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), находящиеся под надзором Банка России, Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф организаций, перечень которых опубликован на сайте дом.рф, а также  работодатели своим сотрудникам. Таким образом, деятельность нелегальных кредиторов по выдаче ипотечных займов оказывается вне закона.

С 1 ноября 2019 года МФО не смогут предоставлять потребительские займы под залог жилья, даже если оно не является единственным. Запрет распространяется на квартиры и дома, долю жилой недвижимости, а также право на будущее жилье по договору долевого строительства. К нежилой недвижимости эти ограничения не относятся, так же как и к займам обеспеченным недвижимостью для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, на предпринимательские цели.

«Большая часть ситуаций, когда люди лишались квартир, связана с деятельностью нелегальных кредиторов, целью которых изначально является отъем квартиры заемщика. Поэтому прежде чем заключать договор нужно убедиться, что вы имеете дело с легальной и честной компанией и проверить, входит ли организация в государственный реестр МФО», - сказала начальник юридического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Ирина Никулина.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области  Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по данным Банка России с начала года количество МФО, зарегистрированных в государственном реестре в Мурманской области, сократилось на 3 единицы, на 20 августа 2019 года в реестре числилось 7 организаций. Сокращение числа МФО связано как с добровольным уходом организаций с рынка, так и с проведением Банком России работы по выводу с рынка недобросовестных игроков. Благодаря мерам, принимаемым Банком России, рынок МФО становится более прозрачным и социально ориентированным.

В следующем году вступят в силу ещё несколько законов, регулирующих микрофинансовый рынок. С 1 июля 2020 года бывшие владельцы/руководители МФО, выведенных из реестра за нарушения законодательства, больше не смогут занимать аналогичные позиции. 

Также планируется повысить требования к минимальному размеру капитала МФО (за исключением государственных МКК и МФО предпринимательского финансирования) с 10 тыс. рублей до 5 млн рублей. Увеличение будет поэтапным: по 1 млн рублей в год – до 2024 года.

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