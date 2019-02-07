Мурманчане будут ожидать общественный транспорт в «аквариумах»

В Мурманске продолжается программа по замене устаревших остановочных комплексов.

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» и осмотрел новые остановочные павильоны.

Многие уже и не помнят старые торгово-остановочные комплексы, которые имели довольно неприглядный вид. Новые конструкции из металла с антивандальным остеклением, соответствующие всем требованиям, установлены уже практически на всех площадках ожидания общественного транспорта.

Современные прозрачные конструкции прочны, а также обеспечивают максимальную видимость. Ведь пассажир, находящийся в павильоне, должен в первую очередь видеть приближающийся автобус или троллейбус. – Пожелания горожан учтены, конструкция уже установленных остановок будет доработана, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – К каркасам павильонов добавят две боковые стенки, это позволит обеспечить надежную защиту от дождя и непогоды.

Муниципальным учреждением «Управление дорожного хозяйства» уже закуплено 23 павильона нового образца. В планах УДХ приобрести ещё 20 таких удобных и комфортных остановок.

Кстати, мурманчане и многие гости города отмечают, что интервал движения общественного транспорта в Мурманске минимальный, а все остановочные павильоны оснащены удобными деревянными скамейками.