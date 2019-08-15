Мурманчане делают свой выбор

На проспекте Героев-североморцев возле бывшего кинотеатра «Мир» есть небольшой сквер, в котором любят проводить время мурманчане всех возрастов. Таких мест в городе немало, они, как и крупные объекты, требуют обновления. Молодежь Мурманска считает, что реконструировать подобные скверы надо с учетом мнения жителей микрорайонов, в которых они расположены. Инициативу поддержали городские власти. Было отобрано 26 объектов, расположенных во всех округах столицы Заполярья.

– Что именно нужно в той или иной зелёной зоне – вопрос очень важный, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Жители сами решат, что им предпочтительнее: детская площадка или спортивная, скейт-парк или малые архитектурные формы, а может не хватает тихой уютной зоны отдыха с уличной библиотекой и Wi-fi.

Возле бывшего кинотеатра «Мир» предлагается создать два пространства: одно – с детской и спортивной площадками, второе – тихое, с уютными лавочками и оригинальным освещением. Высказать свою позицию по этому вопросу мурманчане смогут 8 сентября в единый день голосования.

– Проголосовать за наполнение зон отдыха в своем микрорайоне можно будет на 74 счетных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова.