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Мурманская область. Арктика09.09.19 10:54

Мурманчане доверили Совет депутатов областного центра партийцам из «Единой России»

По предварительным итогам выборов в Совет депутатов города Мурманска шестого созыва, которые прошли в единый день голосования, в новом представительном органе власти областного центра будут работать: Веллер Сергей Борисович («Единая Россия»), Матвеева Ирина Геннадьевна («Единая Россия»), Коробков Сергей Евгеньевич («Единая Россия»), Мазилкина Ирина Валентиновна («Единая Россия»), Елпанова Татьяна Анатольевна («Единая Россия»), Климова Антонина Леонидовна («Единая Россия»), Ускова Ирина Акиндиновна («Единая Россия»), Накай Александр Викторович («Единая Россия»), Гугин Юрий Вениаминович («Единая Россия»), Андреева Ирина Евгеньевна («Единая Россия»), Ноздрачев Олег Викторович  («Единая Россия»), Меркушова Елена Ивановна («Единая Россия»), Дзюба Ольга Андреевна («Единая Россия»), Набатов Антон Геннадьевич («Единая Россия»), Хабаров Виктор Алексеевич («Единая Россия»), Ланин Станислав Борисович («Единая Россия»), Морарь Игорь Николаевич («Единая Россия»), Мостовой Леонид Леонидович («Единая Россия»), Белошеев Михаил Викторович («Единая Россия»), Прямикова Тамара Ивановна («Единая Россия»), Телибаева Наталия Сергеевна («Единая Россия»), Сысоев Андрей Иванович («Единая Россия»), Зайцев Александр Николаевич («Единая Россия»),  Малыгина Любовь Валентиновна («Единая Россия»), Буряк Владимир Николаевич («Единая Россия»),

Ковалева Татьяна Алиагаевна («Коммунистическая партия»), Кузьмин Артём Сергеевич («Коммунистическая партия»),

Ищук Алексей Валерьевич («Справедливая Россия»),

Таран Антонина Ивановна («Справедливая Россия»),

Кириллов Виталий Борисович (самовыдвиженец).

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