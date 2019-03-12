Мурманчане готовятся к переходу на цифровое телевещание

Процесс отключения аналогового ТВ в Мурманске и области завершится в июне 2019 года. Чтобы помочь мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, администрацией города принято решение компенсировать затраты на покупку приставки и антенны, необходимых для перехода на «цифру».

Принимает документы и осуществляет выплату комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

- Заявителями могут быть граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Предельный доход для принятия положительного решения о предоставлении материальной помощи - 2,5 величины прожиточного минимума, - пояснила председатель комитета Татьяна Печкарева. - На сегодняшний день принято уже 68 заявлений.

Горожанам, проживающим в Октябрьском и Ленинском административных округах, обратиться за выплатой можно по адресу: проспект Героев-североморцев, 33, кабинет 201, телефон 43-38-05. Тем, кто живет в Первомайском административном округе — проспект Кольский, 129/1, кабинет 109, телефон 53-94-54. Прием осуществляется по понедельникам, средам, пятницам.

- Это отличная инициатива городской администрации, в такой поддержке действительно нуждаются и пенсионеры, и малоимущие семьи. Здесь все четко и удобно: заявка, рассмотрение, помощь, - считает депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. - Кроме того, мурманчанам помогают и в подключении купленной приставки. Можно пригласить волонтеров, прошедших специальное обучение.

А в это время, компания «Мурманские мульсервисные сети» заранее перешла на цифру, позаботившись о своих абонентах, которым покупать приставку не нужно. Всю техническую часть взяла на себя компания «М2С», а пользователям нужно было только настроить свои телевизоры и наслаждаться просмотром – без дополнительных расходов на новую технику. Если кому-то настроить телевизоры не удалось или качество каналов не отвечает запросам, то специалисты компании готовы оказать техническую помощь. Надо только оставить заявку по контактам, которые можно найти на сайте компании.