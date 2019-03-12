Россиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем местеМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.03.19 16:07

Мурманчане готовятся к переходу на цифровое телевещание

Процесс отключения аналогового ТВ в Мурманске и области завершится в июне 2019 года. Чтобы помочь мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, администрацией города принято решение компенсировать затраты на покупку приставки и антенны, необходимых для перехода на «цифру».

Принимает документы и осуществляет выплату комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

- Заявителями могут быть граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Предельный доход для принятия положительного решения о предоставлении материальной помощи - 2,5 величины прожиточного минимума, - пояснила председатель комитета Татьяна Печкарева. - На сегодняшний день принято уже 68 заявлений.

Горожанам, проживающим в Октябрьском и Ленинском административных округах, обратиться за выплатой можно по адресу: проспект Героев-североморцев, 33, кабинет 201, телефон 43-38-05. Тем, кто живет в Первомайском административном округе — проспект Кольский, 129/1, кабинет 109, телефон 53-94-54. Прием осуществляется по понедельникам, средам, пятницам.

- Это отличная инициатива городской администрации, в такой поддержке действительно нуждаются и пенсионеры, и малоимущие семьи. Здесь все четко и удобно: заявка, рассмотрение, помощь, - считает депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. - Кроме того, мурманчанам помогают и в подключении купленной приставки. Можно пригласить волонтеров, прошедших специальное обучение.

А в это время, компания «Мурманские мульсервисные сети» заранее перешла на цифру, позаботившись о своих абонентах, которым покупать приставку не нужно. Всю техническую часть взяла на себя компания «М2С», а пользователям нужно было только настроить свои телевизоры и наслаждаться просмотром – без дополнительных расходов на новую технику. Если кому-то настроить телевизоры не удалось или качество каналов не отвечает запросам, то специалисты компании готовы оказать техническую помощь. Надо только оставить заявку по контактам, которые можно найти на сайте компании.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
Комментарий к новости:В апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро - на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 474 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика