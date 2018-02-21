Мурманчане и гости города смогут посетить выставку «Животные на войне. Карельский фронт»

24 февраля начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

На выставке представлены фотографии, которые рассказывают о применении различных видов животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 годах.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на службе в Красной Армии состояли различные животные – лошади, олени, собаки, верблюды, ослы, голуби. На Карельском фронте массово использовались лошади, северные олени и собаки.

Лошади были основной тягловой силой армии. Они перевозили артиллерию и раненых, обозы и полевые кухни. По штату 1941 года стрелковому полку РККА полагалось 477 лошадей – 84 верховых, 90 артиллерийских, 303 обозных. В каждом полку был предусмотрен ветеринарный лазарет. Общая численность кавалерии Красной Армии по штатам военного времени по состоянию на 22 июня 1941 года составляла: людей – 133940, лошадей – 117970.

В условиях Крайнего Севера войска далеко не всегда могли использовать обычный транспорт на механической или конной тяге. Опыт местного населения показывал, что наиболее пригодным, а иногда и единственным средством передвижения здесь оставались оленьи и собачьи упряжки...

Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И. Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, старший техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др.

Выставка работает до 1 апреля.