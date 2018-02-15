Мурманчане идут домой по новой лестнице

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по ремонту лестницы на улице Старостина, 29.

– На этом участке довольно сложный ландшафт, поэтому вопрос реконструкции лестницы очень важен для жителей микрорайона. Они обратились с просьбой привести объект в порядок, благодаря чему он попал в план ремонта, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

На месте старой, пришедшей со временем в негодность, построена новая конструкция с покрытием из дощатого настила. Деревянно-металлические лестницы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, они безопасны и комфортны для пешеходов.

– Такие конструкции по сравнению с бетонными легче поддаются чистке и ремонту. Деревянный настил покрыт специальной огнебиозащитной пропиткой, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

Сейчас строители завершают работы. Для удобства мурманчан установлены перильные ограждения и пандус. Впоследствии будет выполнено благоустройство.

Стоит отметить, что обновление объектов городской инфраструктуры ведется регулярно. В начале 2018 года была открыта ещё одна новая лестница: пешеходную связь построили между улицей Кильдинской и Верхне-Ростинским шоссе.