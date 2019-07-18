Мурманчане контролируют ход ремонтных работ в своих дворах

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил, как подрядчик выполняет работы по благоустройству дворовой территории у дома № 11 по улице Морской. Ремонт осуществляется по инициативе жителей дома в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

– На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы, и уже на данном этапе у собственников возникли определенные вопросы, – сказал Андрей Сысоев. – Такой всесторонний контроль, безусловно, хорошая практика, она мотивирует подрядные организации не только на более качественную работу, но и на оперативное исправление недочетов.

В частности, жильцы обратили внимание на то, что бордюрный камень установлен значительно ниже земли, что приведет к размытию почвы и постоянному скоплению грязи. Со своими опасениями они обратились к депутату Совета депутатов города Мурманска.

– Как заверил подрядчик – это не окончательный вариант, поэтому ему дано время на доработку, – отметил Виктор Хабаров. – На следующей неделе мы со специалистами комитета по развитию городского хозяйства вернёмся на место и проверим, удалось ли сделать так, чтобы у жителей больше не возникало подобных сомнений.

Капитальный ремонт двора на улице Морской предусматривает замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, колодцев, установку ограждений. На территории будет обновлена детская площадка, здесь появятся качалка, качели, песочница, два детских игровых комплекса. Кроме того, будет отремонтирована контейнерная площадка, установлены новые опоры освещения, урны, скамейки и даже сушилка для белья. Благоустройство также включает в себя и озеленение – посадку деревьев и кустарников.

Напомним, в 2019 году в Мурманске предусмотрено благоустройство 21 дворовой территории во всех округах заполярной столицы. Дворы станут такими, какими их бы хотели видеть сами жители.

Помимо этих территорий будут обновлены сквер у памятника С.М. Кирову, Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина – там появится многофункциональная площадка, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Также продолжается реконструкция зоны отдыха Семеновского озера.