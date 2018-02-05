Мурманчане Литвиновы стали победителями конкурса молодых семей «В гостях у Гименея»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел конкурс молодых семей «В гостях у Гименея».

В мероприятии приняли участие семейные пары из Мурманска, Полярного, Гаджиево, Колы, Снежногорска и Ковдора. Команды стали участниками тренинга по семейным взаимоотношениям. Рассказали о своих достижениях, увлечениях, мечтах. Каждая семья приготовила визитную карточку под названием «Семейная парочка!» и рассказ о своих традициях.

Состоялась квест-игра «Маяки семейного счастья». Семейные пары продемонстрировали сплоченность, целеустремленность, уверенность в победе. На станциях-маяках «вдохновения», «движения», «фантазии» участники конкурса танцевали, собирали пазлы на тему «дом семейного счастья», создавали гербы своих семей.

В работе жюри конкурса приняли участие доцент кафедры психологии Мурманского государственного гуманитарного университета Тамара Тучкова, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Ирина Малышева, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки Анна Воронова, директор магазина «Улыбка радуги» Анастасия Скачкова.

Победили в конкурсе молодых семей «В гостях у Гименея» мурманчане Литвиновы, 2 место разделили между собой семьи Серденко из Мурманска и Григорьевы из Снежногорска, 3 место заняла семья Юрченко из Полярного.