Мурманская область. Арктика01.12.17 16:40
Мурманчане могут обменять не срабатывающие транспортные карты на декабрь в местах их приобретения
Жители Мурманска, купившие транспортные карты серии ДГ51 «Для граждан. Троллейбус» на декабрь 2017, в случае отказа регистрации проезда терминалами в городских троллейбусах могут обратиться для их обмена в места приобретения карт.
Обращаться следует в часы работы в ларьки МАРПИ и «Почитайка», в пункты реализации АО «Электротранспорт», в кассу Мурманского автовокзала, в центр обслуживания транспортных карт «Карта 51», расположенный по адресу г. Мурманск, просп. Ленина, 43, II этаж. Кроме отделений «Почты России».
Консультация по бесплатному телефону 8 (800) 200-600-5.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 365 человек
-
Последние комментарии
МОСКВИЧ
30.11.17 17:39
Корабль - слишком МАЛ и слишком СЛАБ для нашего ВМФ на Севере и выполнять многие необходимые для военных целей операции - просто не сможет физически. Не имея серьезных вооружений - ПВО и РЛС достаточн
Комментарий к новости:30 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ войдёт новейший ледокол «Илья Муромец»
Набиулин Ислам Зайнулаевич
30.11.17 13:21
Да, ребята, заработались Вы. Забыли зачем Вы там. При мне бюджет города всегда был профицитным,несмотря на то, что мы от военных принимали жилье, дороги,уличное освещение, благоустройство, создавали н
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 23 копейки, доллара упал на 6 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов