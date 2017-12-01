Мурманчане могут обменять не срабатывающие транспортные карты на декабрь в местах их приобретения

Жители Мурманска, купившие транспортные карты серии ДГ51 «Для граждан. Троллейбус» на декабрь 2017, в случае отказа регистрации проезда терминалами в городских троллейбусах могут обратиться для их обмена в места приобретения карт.

Обращаться следует в часы работы в ларьки МАРПИ и «Почитайка», в пункты реализации АО «Электротранспорт», в кассу Мурманского автовокзала, в центр обслуживания транспортных карт «Карта 51», расположенный по адресу г. Мурманск, просп. Ленина, 43, II этаж. Кроме отделений «Почты России».

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