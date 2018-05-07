Мурманчане могут погасить открытки и конверты спецштемпелем «С Днем Победы!»

До 12 мая 2018 года в центральном отделении почтовой связи Мурманска в честь празднования победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне проходит гашение специальным почтовым штемпелем «С Днем Победы!».



Мурманский филиал Почты России приглашает северян, филателистов и гостей Кольского края посетить почтовое отделение и поставить оттиск памятным коллекционным штемпелем на почтовых конвертах, карточках и открытках для себя, своих близких и друзей.



Спецгашение проходит во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82 а.