Мурманчане могут принять участие в акции по продвижению чтения в цифровом формате «Читай книги в цифре!»

14 декабря в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится акция «Читай книги в цифре!», посвященная продвижению чтения в электронном формате.

Мурманчан ждут новинки онлайн библиотеки «ЛитРес» - самой известной электронной библиотеки в России, которая предлагает своим читателям разнообразные издания развлекательного жанра, фантастику, детективы, прозу, любовные романы, а также деловую литературу.

Для участников мероприятия состоится обзор новейших гаджетов, а также мастер-класс по программированию для детей от 7 до 15 лет от «РОББО Клуба» Мурманска. Все желающие смогут познакомиться со средой программирования Скретч и запрограммировать робототехническую платформу с использованием различных датчиков. Настоящих интеллектуалов и фанатов робототехники ждёт увлекательная интерактивная игра «Знатокам умных машин».