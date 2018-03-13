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Мурманская область. Арктика13.03.18 17:27

Мурманчане обсуждают проект создания набережной у Ледового озера

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска вместе с почётными гражданами обсудили дизайн-проекты общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники встречи посетили сквер в микрорайоне «Озерки».

— Берег Ледового озера — одно из любимейших зон отдыха у мурманчан, которые проживают в восьмом микрорайоне, — прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. — Летом здесь всегда гуляет много людей. Взрослые отдыхают на скамеечках, детки резвятся на берегу и кормят уточек. К сожалению, здесь нет освещения и хорошей пешеходной связи. Проект предусматривает обновление всей зоны отдыха. Чтобы организовать своеобразный звуковой барьер, разработчики предлагают увеличить количество зелёных насаждений. Таким образом, шум с проезжей части не будет мешать отдыхающим.

— Я в этом микрорайоне живу с 1970 года, — рассказал почетный гражданин Мурманска Михаил Рябчевский. — В последние годы эта часть Мурманска преобразилась, появился замечательный сквер на улице Зои Космодемьянской. Проект по благоустройству набережной Ледового озера я считаю удачным. Хотелось бы добавить небольшую безопасную зону для детей.

Напомним, 19 общественных пространств внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды», также эскизы публикуются на страницах газеты «Вечерний Мурманск». Кроме того, с проектами благоустройства можно ознакомиться в ГДЦ «Арктика» — в городском выставочном зале организована специальная выставка и установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам. Аналогичная выставка работает в Детской театральной школе.

Комментарии

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Последние комментарии

Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
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Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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