Мурманчане обсуждают проект создания набережной у Ледового озера

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска вместе с почётными гражданами обсудили дизайн-проекты общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники встречи посетили сквер в микрорайоне «Озерки».

— Берег Ледового озера — одно из любимейших зон отдыха у мурманчан, которые проживают в восьмом микрорайоне, — прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. — Летом здесь всегда гуляет много людей. Взрослые отдыхают на скамеечках, детки резвятся на берегу и кормят уточек. К сожалению, здесь нет освещения и хорошей пешеходной связи. Проект предусматривает обновление всей зоны отдыха. Чтобы организовать своеобразный звуковой барьер, разработчики предлагают увеличить количество зелёных насаждений. Таким образом, шум с проезжей части не будет мешать отдыхающим.

— Я в этом микрорайоне живу с 1970 года, — рассказал почетный гражданин Мурманска Михаил Рябчевский. — В последние годы эта часть Мурманска преобразилась, появился замечательный сквер на улице Зои Космодемьянской. Проект по благоустройству набережной Ледового озера я считаю удачным. Хотелось бы добавить небольшую безопасную зону для детей.

Напомним, 19 общественных пространств внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды», также эскизы публикуются на страницах газеты «Вечерний Мурманск». Кроме того, с проектами благоустройства можно ознакомиться в ГДЦ «Арктика» — в городском выставочном зале организована специальная выставка и установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам. Аналогичная выставка работает в Детской театральной школе.