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Мурманская область. Арктика13.06.18 07:20

Мурманчане отметили День России на главной площади города

12 июня на площади Пять Углов областного центра прошли мероприятия, посвященные Дню России. Множество мурманчан собрались вместе, чтобы отметить один из самых молодых праздников нашей страны.

На ярмарке все желающие могли приобрести сувениры, ароматные шашлыки, горячую выпечку и чай. Параллельно на главной сцене проходил большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, области и гостей из Санкт-Петербурга.

Собравшиеся активно принимали участие в подготовленной для них развлекательной программе, разделенной на несколько площадок. В шатре-караоке звучали популярные песни о России, а спортивный проект «Родной двор – родной город» и специально организованная игровая площадка, посвященная Чемпионату мира по футболу в России, привлекли внимание мурманчан всех возрастов.

Под бой барабанов воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища прошли маршем по проспекту Ленина. Юные нахимовцы исполнили гимн училища на главной сцене города.

Празднование завершилось музыкальным фестивалем хип-хоп культуры в сквере на улице Ленинградской.

- Это мероприятие одна из форм привлечения молодёжи к празднованию главного государственного праздника Российской Федерации – Дня России, - прокомментировал директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. - Даже в плохую погоду собралось много молодых людей, это является ярким подтверждением высокого уровня патриотизма молодого поколения мурманчан.

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