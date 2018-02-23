Мурманчане отметили День защитника Отечества на главной площади города

Сегодня в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» прошли праздничные гулянья, посвященные Дню защитника Отечества.

Торжество развернулось на площади Пять Углов. Перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» была организована работа игровых площадок, попробовать свои силы в тематических конкурсах и эстафетах смогли взрослые и дети.

Пришедших на праздник не оставили равнодушными захватывающие соревнования по историческому фехтованию. Также прошли показательные выступления воспитанников клуба каратэ «Рожков Додзе» и участников десантного военно-патриотического клуба «Витязь».

Праздничные мероприятия продолжатся завтра, 24 февраля, на Семёновском озере. Развлекательная программа стартует в 14 часов.