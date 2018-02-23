Мурманская область. Арктика23.02.18 18:35
Мурманчане отметили День защитника Отечества на главной площади города
Сегодня в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» прошли праздничные гулянья, посвященные Дню защитника Отечества.
Торжество развернулось на площади Пять Углов. Перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» была организована работа игровых площадок, попробовать свои силы в тематических конкурсах и эстафетах смогли взрослые и дети.
Пришедших на праздник не оставили равнодушными захватывающие соревнования по историческому фехтованию. Также прошли показательные выступления воспитанников клуба каратэ «Рожков Додзе» и участников десантного военно-патриотического клуба «Витязь».
Праздничные мероприятия продолжатся завтра, 24 февраля, на Семёновском озере. Развлекательная программа стартует в 14 часов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 234 человека
-
Последние комментарии
Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
Комментарий к новости:Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу
Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
Комментарий к новости:Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе
NikoljG
22.02.18 07:11
опять белую кость взращивают? Офицерство российское пролило кровушки народной в XiX и XX веках, видимо к этому снова придёт страна.
Комментарий к новости:Лицеисты, кадеты и нахимовцы Мурманской области собрались на первый Кадетский бал
-Скоро в эфире07:30Аркадий Хоралов. Юбилейный концерт в Кремле (12+)10:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)10:30«Мне выбора, по счастью, не дано». Концерт к 80-летию В.Высоцкого (12+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС региона цены держатся на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 11 копеек, а евро снизился на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы