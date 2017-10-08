Мурманчане отпраздновали День города

Мурманск отметил свой 101-й день рождения. Для мурманчан и гостей города была подготовлена обширная спортивная, культурная и музыкальная программа. Вечером мурманчане собрались на главной площади заполярной столицы. Горожан поздравили творческие коллективы, а также депутат Государственной Думы Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

Вечером в ходе народного гуляния на площади Пять Углов состоялось торжественное вскрытие капсулы послания с письмом к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года.

Огненное шоу и салют-фейерверк стали кульминацией праздника.