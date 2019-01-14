Мурманчане ознакомились с оздоровительной системой Чжун Хэ мастера Ван Лина

Встреча была организована совместно с мурманской школой цигун «Снежный дракон». Система Чжун Хэ, автором которой является мастер Ван Лин, это база для тайцзицюань и любых других традиционных восточных единоборств. Именно эта оздоровительная система лежит в основе обучения в школе «Снежный дракон», занятия которой регулярно проходят в Мурманской областной научной библиотеке под руководством инструктора Виктора Баркова.

Мастер Ван Лин рассказал о своей оздоровительной системе, показал основные упражнения и объяснил их действие на организм человека. В завершение встречи он ответил на многочисленные вопросы участников.

В мероприятии участвовала доктор биологических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике КНЦ РАН Наталья Белишева. Она продемонстрировала работу прибора, с помощью которого можно измерить энергетическое поле человека. Во время встречи сотрудники КНЦ РАН вели тестирование участников. Проводились индивидуальные замеры психоэмоционального и физиологического состояния до и после практики, которые показали благоприятное влияние оздоровительной системы Чжун Хэ на организм человека.