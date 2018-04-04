Мурманчане почтили память Ивана Бочкова

Сегодня в Мурманске у мемориальной доски, установленной на доме № 1 по улице Бочкова, состоялся митинг, посвященный годовщине со дня гибели лётчика-истребителя, героя Советского Союза Ивана Васильевича Бочкова.

Иван Бочков участвовал в Великой Отечественной войне с первых ее дней, совершил 308 боевых вылетов, провел 45 воздушных боев, лично и в составе группы уничтожил 39 самолетов противника. 4 апреля 1943 года, спасая в воздухе товарища, капитан Бочков попал под огонь вражеского истребителя, его машина была подбита. Летчик удостоен звания «Герой Советского Союза» посмертно.

Администрация города и Совет депутатов уделяют особенное внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: ежегодно в Мурманске обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки.

— За последние два года реконструировано пять мемориальных досок, впереди у нас установка памятника дважды Герою Советского Союза Александру Шабалину и стелы Зое Космодемьянской. Также сейчас мы работаем над реконструкцией памятных досок Саше Ковалеву и Константину Буркову, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Круглый год в Мурманске идет работа по формированию «Бессмертного полка». Создана электронная база: на сегодняшний день она включает в себя 727 биографий участников Великой Отечественной войны.

— Мурманчане часто обращаются за помощью найти информацию о своих родственниках, мы рассказываем о таких сайтах, как Подвиг народа и Память народа, направляем письма в городской архив, — пояснил Михаил Белошеев.

Акция «Бессмертный полк» начала работу в Мурманске в 2014 году. В результате было подготовлено множество биографий и фотографий участников Великой Отечественной войны из семейных архивов. Сегодня каждый мурманчанин может заказать штендер или сделать плакат с изображением своего родственника и присоединиться к колонне «Бессмертного полка» в День Победы.