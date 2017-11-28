Мурманчане помогают полиции бороться с незаконной продажей спиртного

В УМВД России по Мурманской области поступила информация от жителей областного центра о том, что в одной из торговых точек города Мурманска происходит продажа алкоголя в ночное время.

По обращению граждан сотрудниками отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области была проведена проверка, в ходе которой информация подтвердилась. В торговой точке по улице Полярный Круг полицейские установили и зафиксировали факт реализации алкогольной продукции в неустановленное законодательством время.

В отношении предпринимателя стражами правопорядка был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3. ст.14.16 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.