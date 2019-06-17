Мурманчане помогают юным землякам

В Мурманске состоялось очередное заседание общественного наблюдательного совета городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». В его состав входят врачи, депутаты городского Совета, представители общественности.

– Сегодня мы рассматриваем три обращения: это финансовая помощь в оплате проезда, проведение дополнительных обследований, а также оплата лечения, – рассказала член наблюдательного совета городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка», депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева. – Наблюдательный совет очень жёстко контролирует, куда тратятся деньги, также вся информация ежемесячно размещается на официальном сайте администрации города Мурманска и в городской газете «Вечерний Мурманск».

Напомним, акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» действует в Мурманске с 2012 года. В благотворительном проекте принимают участие горожане, организации и предприятия. На сегодняшний день помощь получили 190 маленьких северян. За время существования акции на лечение детей удалось собрать более 15 миллионов рублей.

Для сбора средств в общественных местах города установлены пластиковые прозрачные боксы, так называемые «Добрые сердца». Также организован благотворительный фонд.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Полное название – Благотворительный Фонд «ФОНД МУРМАНСК»

Сокращенное название – БФ «ФОНД МУРМАНСК»

ИНН 5190995093 КПП 519001001

Р/счет 40703 810 2 41000100470

в Мурманском Отделении № 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск

БИК 044705615 к/сч 30101810300000000615

В назначении платежа указать: Городская благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка».