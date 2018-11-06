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Мурманская область. Арктика06.11.18 15:51

Мурманчане, попавшись на уловки мошенников, лишились значительных сумм денег

В отдел полиции обратился мурманчанин с заявлением о хищении у него с карты крупной денежной суммы. Мужчина рассказал, что на мобильный телефон ему поступил звонок от представителя банка. Незнакомец сообщил, что северянину положены 12600 рублей в качестве кэшбэка за использование банковской карты. Он попросил назвать реквизиты карты, а также поступивший в смс-сообщении персональный код для перевода указанной суммы.

После того, как мужчина сообщил все конфиденциальные сведения, неизвестный попросил его побыть на линии еще некоторое время. Спустя почти 20 минут, потерпевшему так никто и не ответил. Прервав звонок, мужчина увидел смс-сообщение из банка о списании с его счёта 321,5 тысячи  рублей.

В аналогичную ситуацию попала 57-летняя жительница Октябрьского округа Мурманска. С карты северянки при таких же обстоятельствах неизвестные похитили 31,5 тысячу рублей.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

 

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