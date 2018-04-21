Мурманчане примут участие в международных соревнованиях среди специалистов газодымозащитной службы

29 апреля в Петрозаводске пройдут XXI Международные соревнования на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». Кольский Север на соревнованиях представит команда территориального органа МЧС России в составе четырех огнеборцев первого отряда ФПС по Мурманской области. Также участниками соревнований станут специалисты газодымозащитной службы разных субъектов Российской Федерации и пожарные Финляндской Республики.

Следует отметить, что в нынешнем году, объявленном МЧС России Годом культуры безопасности, состязания газодымозащитников приурочены к 165-ой годовщине со Дня образования пожарной охраны Республики Карелия, 100-летию Советской пожарной охраны и Дню пожарной охраны России.