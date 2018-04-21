Мурманская область. Арктика21.04.18 16:59
Мурманчане примут участие в международных соревнованиях среди специалистов газодымозащитной службы
29 апреля в Петрозаводске пройдут XXI Международные соревнования на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». Кольский Север на соревнованиях представит команда территориального органа МЧС России в составе четырех огнеборцев первого отряда ФПС по Мурманской области. Также участниками соревнований станут специалисты газодымозащитной службы разных субъектов Российской Федерации и пожарные Финляндской Республики.
Следует отметить, что в нынешнем году, объявленном МЧС России Годом культуры безопасности, состязания газодымозащитников приурочены к 165-ой годовщине со Дня образования пожарной охраны Республики Карелия, 100-летию Советской пожарной охраны и Дню пожарной охраны России.
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Последние комментарии
Папай
21.04.18 09:10
Знаем мы таких плавали. Лично присутствовал на встречах М*****а Р**а с рыбопромышленниками при передаче ему денег. Тоже имел дело с этим бизнесменом. Деньги давались в довольно пышных конвертах. Мало
Пентюша
20.04.18 19:44
Забавно будет, когда юные мурманчане будут спускаться по лестнице из родной школы, а Чудотворец стоит к ним задом. Нахватают двоек! Место выбрано не совсем правильно.
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Татьяна Лысова
19.04.18 16:36
Убедительная просьба помочь связаться с Натальей Бахмач. Благодаря этому человеку, мне есть чем гордиться своей дочерью, которая в 2000году училась у неё в ДТШ Мурманска. С дрожью прочли историю- что
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