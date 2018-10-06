Мурманчане принимают поздравления в честь 102-й годовщины со дня образования

В областном ДК им. Кирова состоялся торжественный вечер, посвященный Дню города. От имени регионального парламента мурманчан с праздником поздравила вице-спикер областной Думы Наталия Ведищева.

- День рождения Мурманска – праздник для всех жителей Кольского Заполярья. Не важно, где наша «малая родина» – Ловозерье или Терский берег, Ковдор или Оленегорск, – город-герой – в сердцах всех наших земляков, - отметила парламентарий. - Каждый уголок Мурманской области связан множеством нитей с её столицей. Точно так же, как все поколения мурманчан связаны особым характером. Его стержень – это сдержанность, открытость, добросердечность, готовность прийти на помощь ближнему.

Особые слова признательности Наталия Ведищева адресовала старожилам города, всем, кто его строил, защищал, сделал его ярким местом на карте нашей страны.

Она пожелала всем здоровья, счастья, удачи и благополучия, успехов в труде.

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в торжественном вечере, посвящённом 102-й годовщине основания города Мурманска.

Поздравляя горожан с праздником, глава региона отметила, что Мурманск – уникальный город с героической историей, сильными традициями, богатейшим культурным наследием сегодня становится центром развития Арктики.

«Построенный на голых сопках на самом краю земли, Мурманск вырос в крупнейший город за Полярным кругом, который всегда притягивал людей особого склада. По широте души, отзывчивости и бескорыстию жителей Мурманска безошибочно узнавали и узнают во всех уголках нашей страны», – отметила губернатор и пожелала Мурманску процветания, а всем мурманчанам – здоровья, успехов, энергии и оптимизма.

За вклад в социально-экономическое развития столицы Кольского Заполярья глава региона вручила почетные грамоты Губернатора Мурманской области главе администрации города Мурманска Андрею Сысоева и депутату Государственной Думы Алексею Веллеру.