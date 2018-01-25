Мурманчане принимают решения по благоустройству дворов

В 2018 году продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает благоустройство общественных зон и дворовых территорий.

В нашем городе проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», сформированной на основе предложений горожан.

Всего в программу реконструкции дворовых территорий на 2018 год вошли 38 объектов (более 70 домов).

С сегодняшнего дня стартует цикл обсуждений разработанных дизайн-проектов с горожанами. Первыми на обсуждение вынесены четыре дворовых территории многоквартирных домов на улице Сафонова и улице Нахимова - к этим объектам проектная документация уже готова. Проектами предусмотрены асфальтирование проездов, установка опор наружного освещения, скамеек и урн.

- В обсуждении проектов принимают участие собственники жилых помещений, представители управляющих организаций и МКУ «Новые формы управления», - рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. - На таких встречах рассматриваются условия обустройства в указанных дворах детских, спортивных площадок и автостоянок.

Реализация проекта проводится за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, а также с привлечением софинансирования собственников по минимальному и дополнительному перечню работ и в форме трудового участия.