Мурманчане принимают участие в благоустройстве дворов

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев встретился с жильцами домов № 18-26 на улице Зои Космодемьянской. Во дворе этих домом ведутся ремонтные работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Недавно собственники квартир приняли решение изменить первоначальный проект. По их мнению, места, выделенного под парковку, было недостаточно. По просьбам жильцов депутат Михаил Белошеев совместно со специалистами комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска представили новый вариант проекта: парковку расширили, детскую площадку переместили.

— Жители двора принимают активное участие в обсуждении проекта. Здесь будет построена современная детская площадка со спортивными снарядами, — отметил Михаил Белошеев. — По инициативе мурманчан мы внесли коррективы, площадку отнесли немного левее, чтобы на нее попадало больше солнца.

В этом году в рамках проекта в Мурманске будет отремонтирована 21 дворовая территория во всех округах города. Кроме того, обновятся общественные зоны: скверы у памятника С.М. Кирову, на Театральном бульваре, у памятника Кириллу и Мефодию, а также на улице Шабалина — там установят многофункциональную площадку. Продолжается реконструкция зоны отдыха Семёновского озера.