Мурманчане приняли участие в акции «Читаем вместе! Читаем вслух!»

В рамках Всероссийского дня чтения в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Читаем месте! Читаем вслух!». В роли чтецов себя попробовали и подростки, и взрослые. Читатели разного возраста поделились своими предпочтениями в литературе – это классические произведения, юмористические рассказы, произведения современных зарубежных и отечественных авторов.

Акция завершилась работой над выставкой «Я люблю читать!». Любимыми книгами читателей библиотеки стали произведения Наталии Щербы, Евгения Гаглоева, Корнелии Функе и Екатерины Семеновой, а также книги «Привет, давай поговорим» Шэрон Дрейпер, «С кем бы побегать» Давида Гроссмана, «В поисках Аляски» Джона Грина и другие.

«Читать вслух интересные книги - это здорово!», - сказали после акции участники, поблагодарив организаторов за возможность прикоснуться к миру литературы.