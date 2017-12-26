Мурманская область. Арктика26.12.17 07:15
Мурманчане приняли участие в мастер-классе и соревновании по скоростной сборке кубика Рубика
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялись мастер-классы по скоростной сборке кубика Рубика, которые провел руководитель кружка «Спидкубинг» Павел Кузнецов.
Ребята и их родители с удовольствием осваивали приемы сборки этой удивительной головоломки – кубика Рубика. На мастер-классах они также узнали, какие кубики Рубика подойдут для овладения основами спидкубинга, с чего следует начинать сборку головоломки, где в Мурманске можно найти единомышленников по увлечению.
После занятий прошли соревнования, где участники боролись за призовые места в трех номинациях: скоростная сборка кубика Рубика 2х2, 3х3, пирамидка. Призеры соревнований получили дипломы, а всем остальным участникам были вручены сертификаты.
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