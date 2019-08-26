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Мурманская область. Арктика26.08.19 10:05

Мурманчане пришли на субботник, чтобы навести порядок в зелёной зоне на улице Морской

В областном центре в зелёной зоне на улице Морской состоялся субботник. Жители близлежащих домов и руководство детского сада № 157 обратились к депутату Совета депутатов города Мурманска Виктору Хабарову с просьбой помочь им в благоустройстве зелёной зоны. По словам мурманчан, заросли на территории, по которой проходит путь дошколят в детский сад, очень мешают юным мурманчанам и их родителям. Более того, из-за запущенного состояния территорию часто использовали как общественный туалет.

— По обращению Виктора Хабарова мы предоставили участникам субботника необходимый инвентарь, — рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. — Вместе с жителями мы выполнили санитарную обрезку кустарников, покосили и вывезли траву.

Раньше данная территория была предоставлена в аренду под строительство административного здания частному лицу. Но срок договора истек — за три года арендатор так ничего и не построил. Согласно условиям договора, данный участок вернулся в муниципальную собственность и в дальнейшем будет использован для нужд города.

Виктор Хабаров на субботнике представил мурманчанам дизайн-проект дальнейшего благоустройства этой зеленой зоны:

— Этот проект будет вынесен на голосование, жильцы могут его поддержать или внеси свои коррективы — указать в анкете, что конкретно они хотят видеть — лавочки, урны, может быть, игровой комплекс, качели или что-то ещё.

Выбрать, чем именно наполнить этот участок, жильцы смогут уже 8 сентября, в единый день голосования на счётных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками.

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