Мурманчане продемонстрировали свои таланты на вечере-концерте «Талант не может быть незрячим»

В преддверии Международного дня слепых, который отмечается во всём мире 13 ноября, областная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией общества слепых города Мурманска провели вечер-концерт «Талант не может быть незрячим».

На вечере прозвучал рассказ о жизни талантливых людей, которые, несмотря на полную слепоту, стали известными и смогли добиться всеобщего признания. Свои творческие номера продемонстровали участники вечера - непрофессиональные артисты, поэты, певцы, мастера художественного чтения и музыканты. Лирические песни в исполнении Марины Единюк и Юрия Шилова вызвали восторг у зрителей. Свои стихи прочитали Марина Ширяева, Валентина Шленникова и Зоя Садыкова, а Рита Лопинцева представила книгу «Лопинцевы в Коле». Автор поделилась историей создания книги и интересными фактами о жизни семьи.