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Мурманская область. Арктика27.01.20 17:38

Мурманчане продолжают жаловаться на уборку придомовых территорий от снега и очистку крыш от наледи

Сегодня в администрации Ленинского округа состоялось очередное заседание штаба по контролю за работой управляющих компаний. В оперативных совещаниях принимают участие депутаты Совета депутатов города Мурманска, которые лично выезжают во дворы совместно со специалистами управления и сотрудниками прокуратуры. Список адресов составляется на основании обращений мурманчан.

– Ко мне как к депутату поступает много жалоб на уборку придомовых территорий от снега и очистку крыш от наледи, которая представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 5 Ирина Ускова. – Сегодня я хочу услышать, как управляющие организации строят свою работу в этом направлении, как они распределяют свои ресурсы.

С начала января проведено 20 обследований жилищного фонда на предмет содержания придомовых территорий и кровель многоквартирных домов. По результатам рейдов составлено 132 акта, виновные лица уже привлечены к административной ответственности на общую сумму 330 тысяч рублей.

Как отметила Ирина Ускова, не менее важный вопрос касается очистки дворовых проездов, ведущих к образовательным учреждениям.

– Чаще всего проблемы возникают, когда дорогу должны убирать сразу несколько УК, у которых нет согласованности действий. Это может привести к проблемам с доставкой продуктов, проезду мусоровозов, машин экстренной помощи. Такого быть не должно, – подчеркнула Ирина Ускова.

 

 

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