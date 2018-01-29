Мурманчане ратуют за зелёную зону по улице Шабалина и зону отдыха на «Семечке»

Сегодня в Мурманске состоялась очередная выемка предложений граждан по включению общественных территорий в программу по формированию комфортной городской среды.

За первую неделю сбора предложений мурманчане заполнили 83 анкеты, по итогам заседания общественной комиссии, предварительно лидерами голосования были признаны две общественные территории: зелёная зона по улице Шабалина и зона отдыха на Семёновском озере.

— Приглашаю всех высказывать свое мнение, сбор предложений ведется в городских библиотеках, управлениях административных округов и двух кинотеатрах: «Мурманск» и «Северное сияние», — рассказала региональный координатор проекта «Комфортная городская среда», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Сбор предложений продлится до 9 февраля.

По итогам предварительного отбора для общественных территорий, выбранных жителями, будут разработаны дизайн-проекты благоустройства. Варианты будут опубликованы в открытом доступе, каждый мурманчанин сможет поучаствовать в общественном обсуждении дизайн-проектов. Затем наступит очередь рейтингового голосования.

— Прямое голосование — это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения, поэтому мы призываем всех принять активное участие в голосовании, — отметила Тамара Прямикова.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы. Итогом должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству по всей России.