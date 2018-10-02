Мурманчане с цветами пришли на Аллею писателей

30 сентября на Алее писателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялся час поэзии «Поэтами воспетый край». Мероприятие посвящено Дню поэзии Заполярья.

Уже 23 года этот праздник отмечается в День Веры, Надежды, Любви, а также в день рождения земляка Владимира Смирнова. Идея проведения Дня поэзии возникла в 1995 году, когда замечательный поэт и писатель ушёл из жизни.

Открыла час поэзии главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Звонкова Лариса Юрьевна. Она напомнила об истории проведения праздника поэзии на Кольской земле. Каждый из присутствующих получил возможность продекламировать любимое стихотворение мурманских поэтов Николая Колычева, Владимира Смирнова, Виктора Тимофеева. Украсили встречу стихотворения на финском языке в исполнении Володиной Татьяны Александровны.

Затем участники мероприятия посетили книжную выставку «Поэтами воспетый край…», организованную в отделе краеведческой литературы, где продолжилось чтение стихов.

Гостями праздника стали Валентина Устиновна Маслова, Валентина Петровна Тимофеева, Роза Хабибовна с сыновьями и внуками, Вера Леонидовна Колычева, а также мурманчане - почитатели поэзии Заполярья.

Заключительным аккордом стало возложение цветов к мемориальным бюстам писателей и поэтов Кольского Заполярья на Аллее писателей.