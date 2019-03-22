Мурманчане сказали: «Надо!», власть ответила: «Есть!»

Так звучит девиз работы городских властей. Визуальным воплощением этого принципа стала выставка «Вместе сделали. Вместе сделаем». Экспозиция, посвященная позитивным изменениям за последние годы, а также перспективным проектам развития Мурманска открыта в детской школе искусств № 3 для всех желающих.

Напомним, инициаторами этой идеи стали общественники, которые предложили представить результаты многолетней работы наглядно и доступно.

Сегодня выставку в рамках традиционного объезда посетили депутаты городского Совета.

— Постоянное взаимодействие с жителями в режиме открытого диалога является основой уже проделанной работы и гарантом выполнения намеченных планов, — сказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. — На стендах представлены наши общие достижения. И детские площадки, и обновленные скверы, и городские акции — все основано на обращениях и пожеланиях мурманчан. Эти направления развития, безусловно, будут продолжены, но уже на качественно новом уровне.

— Выставка имеет большой познавательный и воспитательный потенциал, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. — Мы видим, что с большим интересом ее посещают и взрослые, и дети. Ребята, например, сегодня довольно емко поделились своими впечатлениями: смотришь на стенды и будто совершаешь путешествие из прошлого в будущее.

— Приятно, что экспозиция востребована. Людям важно видеть реальные дела, — сказал депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков.

— Горожане уже смогли оценить объем проделанной работы, именно поэтому сомнений, что все задуманное также будет воплощено в жизнь, не возникает.

Выставка «Вместе сделали. Вместе сделаем» будет открыта в детской школе искусств № 3 до 1 апреля.