Мурманчане скоро смогут посетить корабль-катамаран «EnergyObserver»
С 20 по 23 июля в порт Мурманска планируется прибытие «EnergyObserver» – первого корабля-катамарана, самостоятельно производящего всю необходимую для своих нужд энергию и представляющего собой инновационную плавучую лабораторию.
В 2019 году «EnergyObserver» взял курс на Северную Европу и Арктику, включая города Северо-Запада России.
Это французский экологический просветительский проект, реализуемый под патронажем президента Французской Республики Эммануэля Макрона.
Судно снабжено несколькими альтернативными средствами получения энергии и имеет систему выработки водорода из морской воды.
С 2017 года корабль осуществляет кругосветное путешествие «Одиссея будущего» и за 6 лет посетил 50 стран, сделав 101 остановку.
Главная миссия экспедиции – продвижение идеи добычи энергии без ущерба для окружающей среды в рамках концепции устойчивого развития планеты.
Посольство Франции в России и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге оказывает всестороннюю поддержку реализации данного проекта на территории Российской Федерации.
По случаю захода в порт Мурманска, руководители проекта и экипаж судна будут счастливы предоставить возможность ознакомительного посещения корабля жителями и гостями Мурманска.