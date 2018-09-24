Мурманчане смогут обратиться к финансовому омбудсмену в 2019 году

В России появилась должность финансового омбудсмена, который будет выступать посредником в спорах между гражданами и финансовыми организациями. Теперь урегулировать спор со страховщиками (кроме вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием), банками и другими финансовыми организациями граждане смогут не в суде, а в службе финансовых уполномоченных.

Правда, перед этим гражданину нужно обратиться в финансовую организацию. Если в течение 15-30 дней клиент не дождался ответа на свою жалобу или получил отказ, он может обратиться к омбудсмену.

«В Банке России есть служба по защите прав потребителя. Она рассматривает только административные правонарушения и не решает имущественные споры. Служба финансовых уполномоченных призвана помочь в досудебном решении споров, например, о невозврате денег, вложенных в кредитный потребительский кооператив, невыплате процентов по вкладу или излишнем взыскании процентов по кредиту. Работа финансовых уполномоченных может обеспечить стопроцентный охват жалоб и обращений граждан», - считает управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов.

Реестр финансовых организаций, сотрудничающих с финансовым уполномоченным, будет вести Банк России. После вступления в силу закона для разных секторов финансового рынка, отсутствующие в данном реестре финансовые организации не смогут обслуживать граждан.

Как сообщает Ирина Чекавинская, пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, закон предусматривает поэтапное введение исполняющих обязанности уполномоченного для разных секторов финансового рынка: для страховых компаний по вопросам ОСАГО и других видов автострахования – с 1 июня 2019 года, по остальным видам страхования (кроме ОМС) – с 28 ноября 2019 года, для микрофинансовых организаций – с 1 января 2020 года, для банков, кредитных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов – с 1 января 2021 года.

С 3 декабря 2018 года любые финансовые организации могут присоединиться к системе финансовых уполномоченных добровольно.

Уполномоченный будет рассматривать обращения, в которых клиент просит о возмещении до 500 тысяч рублей. Это касается всех имущественных требований, кроме договоров ОСАГО – жалобы на них рассматриваются вне зависимости от суммы.

Подать обращение к финансовому уполномоченному можно в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. Срок рассмотрения – 15 рабочих дней, но может быть продлен ещё на 10 дней при необходимости проведения технической экспертизы. Рассмотрение обращений граждан бесплатно. На платной основе будут приниматься только заявления, переданные через профессионального посредника, например, адвоката.

После рассмотрения обращения гражданин получит решение финансового уполномоченного, обязательное для исполнения финансовой организацией. Оно будет иметь такую же силу, как судебное решение. Возможность обжаловать решение уполномоченного в суде сохраниться, если такое желание выразит одна из сторон спора.