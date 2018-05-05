Мурманчане смогут посетить в праздничные дни военные корабли

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая с 12 до 19 часов состоится посещение надводных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота жителями и гостями города Мурманска.

Малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» будут базироваться у пирса дальних линий территории морского вокзала Мурманска.

Посещение будет организовано экскурсионными группами по 50 человек. Ориентировочное время экскурсии – 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт. Несовершеннолетние дети проходят в сопровождении взрослых.

При входе будет организован досмотр, запрещено проносить с собой большие сумки и рюкзаки.