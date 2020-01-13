Мурманчане соскучились по солнышку

Вчера на широте города-героя Мурманска завершилась полярная ночь. Северяне собрались на самой высокой сопке города, чтобы встретить первый рассвет. Хотя день выдался пасмурный, валил снег, но на Солнечную горку пришло рекордное количество человек: около двух тысяч мурманчан и гостей города приняли участие в празднике солнца, тепла и улыбок.

– Мероприятие проводится уже четырнадцатый раз и всегда пользуется большой популярностью, – сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Люди Заполярья всегда ждут солнца. Так повелось испокон веков. Именно поэтому в любую погоду здесь с радостью собираются и взрослые, и дети, чтобы отметить окончание полярной ночи. Она по-своему прекрасна, но все мы ждём полярный день, который также является визитной карточкой Кольского края. И, несмотря на то, что сегодня плотные облака и январский снег не позволили увидеть долгожданные лучи, настроение у всех отличное! Весна и лето не за горами, продолжаем жить и работать!

Для гостей праздника была организована культурно-развлекательная программа, желающие смогли согреться горячим морошковым чаем, подкрепиться вкусным печеньем. Все пришедшие на Солнечную горку получили тематические памятные значки. На сопку и обратно горожане были доставлены в комфортабельных автобусах.