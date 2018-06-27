Вчера в городе-герое Мурманске у мемориала морякам, погибшим в мирное время, состоялась торжественная церемония проводов на военную службу молодых призывников. На добросовестную службу их напутствовал военный комиссар Мурманской области капитан 1 ранга запаса Владимир Соловей, представители штаба Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, мурманчане составляют наибольшую часть призывников, прибывающих служить на Северный флот. По завершении службы многие из них продолжают служить уже по контракту на кораблях и в береговых частях Северного флота, таких как отдельная бригада морской пехоты или тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», с которыми у администрации города Мурманска установлены шефские взаимоотношения.

На этой неделе состоится отправка призывников из Архангельской области на Новую Землю, где молодые люди в течение одного года будут служить в дислоцированных там частях объединения ВВС и ПВО Северного флота. На других арктических островах боевую вахту несут только военнослужащие по контракту.