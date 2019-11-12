Мурманчане стали призерами Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Тверская Феерия»
Артисты цирка «Комплимент» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова стали призерами IV Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Тверская Феерия».
5-7 ноября на арене Тверского Государственного цирка состязались артисты из 38 цирковых коллективов России, Финляндии, Белоруссии, Казахстана и стран Балтии. Профессиональному жюри, председателем которого был народный артист России, академик Российской Академии циркового искусства Виталий Воробьев, пришлось оценить 122 номера участников.
В сложной конкурентной борьбе мурманские артисты Илья Иванов (студент МГТУ) и Илья Рузанов (учащийся МПЛ) стали лауреатами 3-й степени за номер «Эквилибристы на катушках».
Комитет по делам культуры Тверской области и организационный комитет фестиваля вручили благодарственное письмо руководителю Народного самодеятельного коллектива цирк «Комплимент» Татьяне Савельевой за хорошую подготовку, мастерство и профессионализм участников коллектива.