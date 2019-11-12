Мурманчане стали призерами Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Тверская Феерия»

Олег Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет. Комментарий к новости: Телефон «горячей линии» по горячей теме

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Мы, учащиеся, администрация МБОУ КШМ и педагоги, помним и скорбим по поводу трагедии, случившейся летом сего года в Баренцевом море. Что сказать и написать: погиб офицер, гордость ВМФ РФ, находясь на Комментарий к новости: Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян