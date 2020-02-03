Мурманчане умирают и превращаются в мумии, погибают на работе и сидят в тюрьмах

В Мурманске в одном из домов на улице Шмидта полицейские обнаружили мумии - останки женщин пролежали в квартире как минимум три месяца Удивительно, но никто и соседей не пожаловался на запах из квартиры – тревогу забил родственник, когда ему не открыли дверь.

Как выяснилось, в квартире проживали и 68-летняя пенсионерка, и её 45-летная дочь-инвалид. Пенсионерка внезапно скончалась дома. Её дочь-инвалид все это время находилась в одной квартире с трупом.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Погибшим при обрушении спорткомплекса «Петербургский» оказался 29-летний Матвей Кучеров, биография которого тесно связана с мурманской областью. Он служил в морской пехоте в Североморске, а после армии работал вахтовым метолом в Мурманске на утилизации кораблей.

В декабре 2019 года поехал на заработки на крейсер «Адмирал Кузнецов», но на корабле как раз начался пожар. Матвей вернулся домой в Карелию, где ему и предложили работу в Петербурге, которая закончилась трагическим случаем.

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28 февраля суд Кабо–Верде огласит приговор экипажу судна «Esser». Наших земляков обвиняют в контрабанде наркотиков, так же им вменяется участие в организованном преступном сообществе. Самый большой срок - 18 лет лишения свободы - обвинение запросило для 75-летнего капитана судна. Остальных моряков прокурор потребовал приговорить к заключению на срок от 13 до 15 лет в зависимости от ранга.