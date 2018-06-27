Мурманчане успешно выступили на Всероссийском конкурсе медиатворчества и программирования «24 bit»

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Москвы «Воробьевы горы» состоялся финал Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit». В соревнованиях приняли участие победители регионального этапа конкурса, который в марте этого года прошёл на базе центра дополнительного образования «Лапландия».

В номинации «Прикладная программа» в старшей возрастной группе победил Шараев Павел (ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), в номинации «3D компьютерная графика» (младшая возрастная группа) 1 место заняла Рыбакова Елизавета (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»), в номинации «2D компьютерная анимация» 1 место у Евдокимовой Анастасии из МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», в номинации «Веб-дизайн» диплом за 3 место привезла Архипова Анастасия, учащаяся МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2».