Мурманчане установили очередной «Зелёный рекорд»

Сегодня в Мурманске состоялась масштабная акция по высадке деревьев и кустарников – «Зелёный рекорд». По подсчётам организаторов, высажено более шести тысяч саженцев: сирень, черемуха, жимолость, барбарис, шиповник.

– Это замечательная традиция, с каждым годом все больше мурманчан принимают участие в озеленении города, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Столица Заполярья по праву считается одним из самых зелёных городов за полярным кругом. А благодаря нашим общим усилиям, с каждой новой акцией она становится еще краше.

Новые растения появились во всех округах города: в скверах, на территории образовательных учреждений, вдоль дорог, около жилых домов. Все растения адаптированы к суровому северному климату.