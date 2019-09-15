Мурманчане установили очередной «Зелёный рекорд»

В Мурманске состоялась ежегодная акция по высадке деревьев и кустарников – «Зелёный рекорд». Более 30 общественных зон столицы Заполярья пополнились новыми растениями.

– У нас за много лет уже установилась традиция – осенью сажать деревья, украшать наш город. Практически в каждом сквере мы найдем растения, которые были посажены мурманчанами в рамках этой акции, - рассказала глава муниципального образования города Мурманск Тамара Прямикова. – Второе важное направление «Зелёного рекорда» – работа во дворах. Мурманчане активно поддерживают подобные мероприятия, ухаживают за своими клумбами. Сегодня уже никто не удивляется даже южным цветам – в палисадниках северян можно встретить и хризантемы, и тюльпаны.

Новые растения появились во всех округах города: в скверах, на территории образовательных учреждений, вдоль дорог, около жилых домов.

По подсчётам организаторов, высажено более пяти тысяч саженцев, адаптированных к суровому северному климату, такие, как сирень или жимолость.