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Мурманская область. Арктика31.07.19 14:55

Мурманчане вместе делают город комфортнее

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в пресс-конференции, посвященной реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», сформированной на основе предложений северян.

В столице Заполярья программа реализуется с 2017 года. За это время было благоустроено множество дворовых и общественных территорий.

— Все преобразования в городе происходят при участии мурманчан. И сегодняшние позитивные перемены в разных сферах городской жизни — это совместная заслуга власти и жителей, — отметил Андрей Сысоев.

Одним из ярких примеров совместной работы стало рейтинговое голосование 18 марта 2018 года, когда почти 70 тысяч мурманчан определили очередность обновления городских пространств. Первыми стали зона отдыха на Семеновском озере и сквер на улице Шабалина.

Недавно благоустройство зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек было включено в федеральный реестр лучших практик по благоустройству в номинации «Набережная как общественное пространство».

В 2019 году очередь на обновление настала сразу для четырех территорий: сквер у областной библиотеки; Театральный бульвар; сквер у памятника С.М. Кирову; набережная озера Семеновское (2-я очередь).

Однако благоустройство крупных общественных зон — не единственное направление работы городских властей. По инициативе мурманской молодежи, уже этой осенью мурманчане смогут выразить свое мнение по поводу благоустройства 26 объектов, расположенных во всех микрорайонах столицы Заполярья.

— Молодёжь обращает внимание на то, что пришло время заниматься не только большими пространствами, но и тихими местами в микрорайонах, - поделился депутат Мурманской областной думы Герман Иванов. — Мы с этой мыслью абсолютно согласны.

— Идея открытого голосования появилась у мурманской молодежи. По мнению ребят, прямое голосование — самый объективный и прямой способ оценить общественное мнение и учесть его при планировании программы благоустройства, — рассказал директор МАУ МП «Дом молодежи» Леонид Мостовой. — На Дне молодежи активисты начали собирать подписи в поддержку своей инициативы, которая в итоге получила большое одобрение мурманчан.

Отдать свой голос за понравившийся вариант можно будет в Единый день голосования – 8 сентября 2019 года на 74 счётных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.

 

 

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