Мурманчане встретили Солнце и поддержали олимпийцев

Сегодня в Мурманске на площади Пять Углов состоялись традиционное народное гулянье «Здравствуй, Солнце!» и митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпиады-2018. В мероприятии приняли участие представители общественных движений, волонтерских объединений и просто неравнодушные граждане.

Напомним, подобные акции в поддержку российских спортсменов «Россия в моем сердце!» состоялись 3 февраля в ряде крупных городов страны.

На улице Воровского была организована выездная торговля — все желающие согревались ароматным чаем и угощались свежей выпечкой. Приближение весны мурманчане отметили веселыми играми, интересными конкурсами, катаниями на горках и прочими зимними забавами.

Завершились народное гулянье и митинг-концерт флешмобом — мурманчане с табличками жёлтого цвета в руках выстроились в форме солнца.