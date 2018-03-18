Мурманчане выбирают Президента страны и голосуют за лучшие дизайн-проекты программы «Формирование комфортной городской среды»

В Мурманске продолжается рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Горожане с помощью специальных анкет сегодня могут высказать своё мнение о том, какие зоны необходимо благоустроить в первую очередь. В бюллетень внесены 19 общественных территорий.

В школе № 1 в рейтинговом голосовании принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Приятно наблюдать, как активно мурманчане принимают участие в голосовании по выбору проектов благоустройства, – рассказал Алексей Веллер. – Уверенно можно сказать, что новые объекты станут по-настоящему народными.

Напомним, участки по голосованию за проекты благоустройства парков и скверов будут открыты до 20 часов.