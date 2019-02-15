Мурманчане задолжали за воду более 2 млн 823 тысяч рублей

Как сообщает ГОУП «Мурманскводоканал», с 31 января по 7 февраля текущего года юридическим отделом предприятия были направлены в суды заявления на взыскание задолженности с юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на сумму 116 тысяч 711,59 рубля, с населения - на сумму 1 млн 890 тысяч 654,51 рубля. Направлено исполнительных документов приставам на принудительное взыскание задолженности с населения на сумму 2 млн 823 тысяч 570,38 рубля, с юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на сумму 250 тысяч 646,81 рубля.

В это же время служба «Сбыт» компании информирует, что в январе 2019 года силами контролёров службы был произведён контрольный осмотр индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды в 318 квартирах северян. Выявленные дополнительные объёмы воды предъявлены к оплате потребителям, занижавшим передаваемые показания водосчётчиков. Кроме того, в 5 квартирах обнаружено нарушение контрольных пломб на приборах учёта воды.

Специалисты напоминают, что в случае нарушения потребителем контрольных пломб потребитель обязан немедленно сообщить об этом в управляющую организацию или ГОУП «Мурманскводоканал» и вызвать представителя данных организаций для повторного ввода в эксплуатацию приборов учёта и опломбирования. В случае, если потребитель сделает этого, а нарушение будет обнаружено представителем ГОУП при контрольном осмотре, то в соответствии с законодательством это будет являться фактом несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта, расчёт платы за водоснабжение за 3 месяца, предшествовавшие дате обнаружения, будет произведён по нормативу потребления с коэффициентом 10. Такой порядок расчёта будет действовать до устранения нарушения (повторного опломбирования прибора учёта).